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Усик повідомив, коли повернеться до тренувань

Вчора 23:25 326 0
Боксер зазначив, що йому подобається бути в хорошій формі
Усик повідомив, коли повернеться до тренувань
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Боксер Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа не бажає робити паузу у тренуваннях.

Про це заявив сам український боксер.

"Повертаюся до тренувань вже завтра. Не можна різко зупинятися, адже серце нагадає про себе. В суботу планую побігати, зробити кардіо тренування.

Я ще не поїв того, що хотів, але вже додаю сіль в їжу. Сьогодні я нормально так поїв, як люблю. Пив воду, яку люблю, але її раніше не можна було пити.

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Не знаю, коли буде реванш. Протягом шести місяців я їв ту їжу, яка мені приносила тільки силу і користь, але не насолода. Тому коли немає чіткого режиму, то можна трохи дозволити собі розслабитися.

Мені подобається бути в хорошій формі, а з віком вже більше забороняю собі всякі солодощі", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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