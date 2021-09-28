Український боксер хоче зустрітися з першим тренером

Джерело - Чемпіон.

Боксер Олександр Усик вже розпочав святкувати перемогу над Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам український боксер.

"Звичайно, я розпочав святкувати вже. Будемо салют організувати, але завтра тренування ще. Потрібно дочекатися пояса, щоб поїхати додому, в Крим. Я хочу побачитися з тренером, зі своїми кумами, сестрою.

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Зайти у свій рідний зал, показати тренеру пояса, подякувати йому за те, що він колись давно взяв мене до себе в секцію і довів до високого рівня, навчив захищатися себе, боксувати, міркувати і прощати перед тим, як бити. Зробив з хлопчиська чоловіка", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.