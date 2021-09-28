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Усик розповів, чому не нокаутував Джошуа

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Усик розповів, чому не нокаутував Джошуа
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Боксер Олександр Усик вважає, що нокаут не є головним в боксі, тому не засмучений тим, що переміг Ентоні Джошуа за очками.

Про це заявив сам український боксер.

"Чого ви такий кровожерливий? Такі питання задають. Перемога є, все нормально. Чому обов'язково, щоб людина падала. У нього є рідні і близькі, мати і батько. Це великий шматок здоров'я в мінус, якщо людина падає і втрачає свідомість. Я не за це.

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І не за те, щоб він встав і забув, який сьогодні день. Не було нокауту - і слава Богу. Здоровіше будемо", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик за очками переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії (24–1, 22 КО) та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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