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Руїс назвав переможця бою Джошуа - Усик

Сьогодні 19:49 541 0
Енді Руїс прокоментував майбутній поєдинок Ентоні Джошуа і Олександра Усика.
Руїс назвав переможця бою Джошуа - Усик
#Джошуа, #Усик

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) не дозволить Олександру Усику (18-0, 13 KO) вільно рухатися в рингу.

Про це розповів ексчемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс висловився про майбутній поєдинок Ентоні Джошуа і Олександра Усика.

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"Джошуа більший і сильніший. Думаю, що Усик буде трохи повільний, адже набрав вагу. Він додав до своєї звичної ваги близько 9 кілограмів. Джошуа контролюватиме хід поєдинку за рахунок джеба і дистанції, але не можна нічого сказати напевно. Усик - хитрий хлопець, лівша, він любить пересуватися по рингу. Але я не уявляю, що Усик буде рухатися і виявиться швидшим Джошуа.

Думаю, Ентоні переможе нокаутом в шостому раунді. Він буде домінувати в бою і удосрочіт Усика. Джошуа буде використовувати дистанцію і розмах рук. Ентоні підсушився, тому я впевнений, що він буде легшим на ногах. Джошуа буде рухатися і користуватися перевагою в габаритах", - відзначив Руїс.

Поєдинок Олександр Усик - Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні.

Нагадаємо, Анатолій Ломаченко буде в кутку Усика в поєдинку з Джошуа.

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