Джошуа збирається нокаутувати Усика

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа планує достроково завершити бій проти Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок

"Зараз я відчуваю себе краще, ніж перед боєм з Кличком. Справа не в нервах, просто у мене більше досвіду і я знаю, що роблю. Я знаю, що збираюся зробити - нокаутувати Усика.

Це стиль Кронк. Я спостерігав за багатьма речами - мені подобається склад розуму Емануеля Стюарда. Очевидно, що треба слідувати своїм установкам, але якщо це робити постійно, то потрапиш в нокаут.

Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу. Люди хочуть бачити нокаути. Це те, що ми повинні запропонувати фанатам", - відзначив Усик.