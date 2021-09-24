Джошуа збирається нокаутувати Усика

Джерело - sport.ua.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа планує достроково завершити бій проти Олександра Усика.
Про це розповів сам боксер.
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"Зараз я відчуваю себе краще, ніж перед боєм з Кличком. Справа не в нервах, просто у мене більше досвіду і я знаю, що роблю. Я знаю, що збираюся зробити - нокаутувати Усика.
Це стиль Кронк. Я спостерігав за багатьма речами - мені подобається склад розуму Емануеля Стюарда. Очевидно, що треба слідувати своїм установкам, але якщо це робити постійно, то потрапиш в нокаут.
Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу. Люди хочуть бачити нокаути. Це те, що ми повинні запропонувати фанатам", - відзначив Усик.
Бій Джошуа - Усик пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема.
Раніше, Усик перед боєм з Джошуа показав рекордну вагу у кар'єрі.