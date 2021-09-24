 Джошуа збирається нокаутувати Усика | Бокс | Champion.com.ua
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 20:12 10120
Усик перед боєм з Джошуа показав рекордну вагу у кар'єрі
Сьогодні 15:52 1639
Ломаченко: Бій Усик - Джошуа для мене є історичним
Сьогодні 14:09 1596
Динамо зіграє з Маріуполем. Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні 12:28 1786
Де Пена підписав новий контракт із Динамо
Сьогодні 10:54 1034
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 10:40 8834
Ломаченко назвав дату бою проти Коммі
Вчора 21:14 1492
Усик і Джошуа провели дуель поглядів
Вчора 18:14 2121
Петраков довикликав голкіпера Динамо у збірну України
Вчора 17:41 2180
Карпати Галич очолив іспанський тренер
Вчора 17:08 2105
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку
Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку Стас Лысак
Сьогодні 19:35 1785
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України
Білодід та Ващук визначили суперників для Динамо та Шахтаря в Кубку України Андрій Дунець
Сьогодні 16:43 1218
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці
Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці Андрій Дунець
Сьогодні 16:22 828
Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі
Вболівальники Марселя побилися із фанами Анже просто на полі Андрій Дунець
Сьогодні 14:48 349
Футболіст Роми у другому матчі поспіль забив красивий гол п'ятою
Футболіст Роми у другому матчі поспіль забив красивий гол п'ятою Андрій Дунець
Сьогодні 12:28 676
Прямі трансляції
Навколо спорту

Джошуа збирається нокаутувати Усика

Сьогодні 18:14 373 0
Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Олександра Усика
Джошуа збирається нокаутувати Усика
#Усик, #Джошуа

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа планує достроково завершити бій проти Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок

"Зараз я відчуваю себе краще, ніж перед боєм з Кличком. Справа не в нервах, просто у мене більше досвіду і я знаю, що роблю. Я знаю, що збираюся зробити - нокаутувати Усика.

Це стиль Кронк. Я спостерігав за багатьма речами - мені подобається склад розуму Емануеля Стюарда. Очевидно, що треба слідувати своїм установкам, але якщо це робити постійно, то потрапиш в нокаут.

Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу. Люди хочуть бачити нокаути. Це те, що ми повинні запропонувати фанатам", - відзначив Усик.

Бій Джошуа - Усик пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Раніше, Усик перед боєм з Джошуа показав рекордну вагу у кар'єрі.

Коментарі ()