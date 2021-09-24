Британець важчий за українця на 8,6 кг

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і обов'язковий претендент WBO з України Олександр Усик (18-0, 13 КО) напередодні бою взяли участь у традиційній процедурі зважування.

Джошуа показав на вагах 108,8 кг, а Усик потягнув на рекордні в кар'єрі 100,2 кг.

Джошуа в останньому бою з Кубратом Пулєвим в грудні минулого року показав на вагах 108,8 кг.

Усик перед дебютним боєм в суперважкій вазі з Чазом Візерспуном важив 97,5 кг, а перед поєдинком з Дереком Чісорою потягнув на 98,4 кг.

Бій Джошуа - Усик пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема.