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Лопес поставив ультиматум Ломаченку щодо реваншу

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Теофімо Лопес-старший поставив ультиматум українцю Василю Ломаченку
Лопес поставив ультиматум Ломаченку щодо реваншу
Фото - gettyimages
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - espreso.tv.

Чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес не зацікавлений в повторному поєдинку з Василем Ломаченком і готовий дати йому шанс лише, якщо він підніметься в першу напівсередню вагу.

Про це розповів батько американського боксера Теофімо Лопес-старший.

  Актуально: Лопес не бачить сенсу реваншу з Ломаченком

"Послухайте, чорт забирай, що нам може дати Ломаченко? Пішов він. Якщо Ломаченко хоче битися з нами, нехай піднімається в першу напівсередню вагу. Я не довбаний ідіот, щоб спускати свого сина в легкий дивізіон, щоб він там почував себе як лайно. Вони думають, що ми недотепи, які будуть ризикувати всім, нічого не отримавши натомість? Він змусив нас завоювати титул. Іди і візьми пояс, засранець, і тоді ми з тобою поб'ємося ", - сказав Теофімо Лопес-старший.

Раніше Triller затвердив дату бою Лопес - Камбосос.

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