Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) не збирається проводити другий бій з Василем Ломаченком (15-2, 11 КО).

Про це розповів сам боксер.

"У реванш з Ломаченко немає сенсу. Я думаю, що потрібно рухатися вперед. Ось і все, потрібно рухатися далі. Я переміг людини, якого всі називали найкращим. У важкий момент він відступив. Все, що мені залишається, - йти вперед.

Я вже все зробив в легкій вазі - став абсолютним чемпіоном. Тепер розглядаю перехід в першу напівсередню вагу, щоб стати абсолютним чемпіоном там", - розповів Лопес.