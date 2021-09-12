Джерело - Bad Left Hook.
Чемпіонський бій у легкій вазі між Теофімо Лопесом і Джорджем Камбососом відбудеться 4 жовтня.
Про це організатор поєдинку Triller повідомив у рекламному ролику на вечорі боксу в Голлівуді.
Джордж Камбосос претендує на титул IBF Теофімо Лопеса, який американець і буде захищати. Спочатку бій Теофімо і Камбососа повинен був відбутися 19 червня в Майамі, однак його перенесли через коронавірус у Лопеса.
Актуально: експрезидент США може прокоментувати бій Лопес - Камбосос
Інформації по андеркарду івенту поки немає.
Нагадаємо, Лопес може змінити вагову категорію.