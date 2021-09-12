Інформації по андеркарду івенту поки немає

Джерело - Bad Left Hook.

Чемпіонський бій у легкій вазі між Теофімо Лопесом і Джорджем Камбососом відбудеться 4 жовтня.

Про це організатор поєдинку Triller повідомив у рекламному ролику на вечорі боксу в Голлівуді.

Джордж Камбосос претендує на титул IBF Теофімо Лопеса, який американець і буде захищати. Спочатку бій Теофімо і Камбососа повинен був відбутися 19 червня в Майамі, однак його перенесли через коронавірус у Лопеса.

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Інформації по андеркарду івенту поки немає.

Нагадаємо, Лопес може змінити вагову категорію.