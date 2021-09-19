 Менеджер Лопеса: Реванш з Ломаченко не пріоритетний через вагу | Бокс | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо дотиснуло Олександрію у 8 турі
Вчора 21:35 1571
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 14:40 26356
Збірна України здобула 5-у нагороду на чемпіонаті світу
Сьогодні 13:59 312
Менеджер назвав дату наступного бою Ломаченка
Вчора 23:09 1609
Прометей з труднощами переграв російську команду у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 20:24 2056 1
УПЛ. Дніпро-1 вдома здолав Верес у 8 турі
Вчора 18:53 801
УПЛ. Шахтар розгромив Маріуполь у 8 турі
Вчора 18:50 1356 1
УПЛ. Колос переграв Інгулець у 8 турі
Вчора 15:58 948
Українські веслувальники завоювали друге золото на чемпіонаті світу
Вчора 15:29 703
Лузан здобула другу медаль на чемпіонаті світу
Вчора 14:43 1166
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Світоліна та Монфіс зіграли виставковий матч на головному корті Rolland Garros
Світоліна та Монфіс зіграли виставковий матч на головному корті Rolland Garros Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:17 90
Луческу визвірився на арбітра під час матчу проти Олександрії
Луческу визвірився на арбітра під час матчу проти Олександрії Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:30 460
Шакали, які кидаються на вболівальників з дітьми. Відома причина бійки на Олімпійському
Шакали, які кидаються на вболівальників з дітьми. Відома причина бійки на Олімпійському Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:52 1158
Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія
Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:03 536
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:21 1019 1
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики Valeriy Ruchka
Вчора 20:58 1204
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 17:54 1203
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій Valeriy Ruchka
Вчора 13:28 822
Що це було? Фігуристка з Індії вразила дивним виступом на змаганнях в Росії
Що це було? Фігуристка з Індії вразила дивним виступом на змаганнях в Росії Valeriy Ruchka
Вчора 12:44 2780
Дівчина дня. Емма Ді - нова гаряча телеведуча каналу Футбол
Дівчина дня. Емма Ді - нова гаряча телеведуча каналу Футбол Андрій Дунець
Вчора 12:30 2317
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері Андрій Дунець
17.09.2021 11:42 4073
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота Андрій Дунець
17.09.2021 10:11 4219
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy Valeriy Ruchka
16.09.2021 21:08 1326
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями Valeriy Ruchka
16.09.2021 20:51 1397
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях Valeriy Ruchka
16.09.2021 20:11 1695
Прямі трансляції
Навколо спорту

Менеджер Лопеса: Реванш з Ломаченко не пріоритетний через вагу

Сьогодні 12:58 500 0
Якщо Хейні чи Гарсія будуть співпрацювати на рахунок бою, то американець може провести поєдинок у легкій вазі
Менеджер Лопеса: Реванш з Ломаченко не пріоритетний через вагу
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - vRinge.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофміо Лопес не має наміру битися з українським боксером Василем Ломаченком.

Про це заявив менеджер американця Девід Маквотер.

"Якщо ми зробимо реванш з Ломаченком. Ми не можемо чекати його вічно. Нам потрібно підніматися вище. Тому такі різні нюанси впливають на те, хто буде наступним. Цей бій не пріоритетний в списку Теофімо. Я думаю, більше через вагу, ніж через все інше. Я не думаю, що він в змозі робити 61 кг вічно", - заявив менеджер.

  АктуальноЛопес не бачить сенсу реваншу з Ломаченком

"Якщо Хейні, Гарсія - ці хлопці, якщо їх зобов'яжуть, або вони будуть співпрацювати на рахунок бою, я думаю, це буде інша справа. Я скажу, що ці хлопці досить молоді. Ми поб'ємося з ними коли-небудь. Ми поб'ємося з ними одного разу в 63 кг, 67 кг, може бути, в 70 кг. Вони всі діти", - сказав Маквотер

Раніше Triller затвердив дату бою Лопес - Камбосос.

Коментарі ()