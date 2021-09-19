Менеджер Лопеса: Реванш з Ломаченко не пріоритетний через вагу

Якщо Хейні чи Гарсія будуть співпрацювати на рахунок бою, то американець може провести поєдинок у легкій вазі

Джерело - vRinge.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофміо Лопес не має наміру битися з українським боксером Василем Ломаченком.

Про це заявив менеджер американця Девід Маквотер.

"Якщо ми зробимо реванш з Ломаченком. Ми не можемо чекати його вічно. Нам потрібно підніматися вище. Тому такі різні нюанси впливають на те, хто буде наступним. Цей бій не пріоритетний в списку Теофімо. Я думаю, більше через вагу, ніж через все інше. Я не думаю, що він в змозі робити 61 кг вічно", - заявив менеджер.

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"Якщо Хейні, Гарсія - ці хлопці, якщо їх зобов'яжуть, або вони будуть співпрацювати на рахунок бою, я думаю, це буде інша справа. Я скажу, що ці хлопці досить молоді. Ми поб'ємося з ними коли-небудь. Ми поб'ємося з ними одного разу в 63 кг, 67 кг, може бути, в 70 кг. Вони всі діти", - сказав Маквотер

Раніше Triller затвердив дату бою Лопес - Камбосос.