Джошуа порівняв Усика з Кличком

Чемпіон WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа порівняв Олександра Усика зі своїм колишнім суперником Володимиром Кличко.

Про це розповів сам британський боксер.

"На мою думку, на папері моїм найскладнішим суперником був Володимир Кличко. У них з Усиком різні стилі, різні стійки.

Це абсолютно різні стилі, але я вважаю, що на папері Кличко 10 років правив суперважкою вагою в якості чемпіона, домінував в дивізіоні, провів понад 60 боїв, пройшов через кілька поколінь.

Кличко домінував протягом тривалого періоду часу, виконав відмінну роботу. Так що для мене він боєць найвищого рівня, а Усик, можливо, йде другим", - відзначи Джошуа.