 Стало відомо коли відбудеться зважування Усика і Джошуа перед боєм | Бокс | Champion.com.ua
Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій
Вчора 23:52 1986 1
Стало відомо коли відбудеться зважування Усика і Джошуа перед боєм
Сьогодні 17:39 379
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 14:01 11782
Українець виграв золото чемпіонату світу зі скелелазіння
Сьогодні 11:41 525
Богачук нокаутував американця Ігбокве
Сьогодні 09:44 1423 1
Буде/Глімт - Зоря 3:1. Огляд матчу Ліги конференції
Сьогодні 08:56 1077
Рафаїлов: Зараз всіх собак почнуть вішати на Скрипника
Сьогодні 08:44 1285
Скрипник пояснив поразку у Лізі конференції
Сьогодні 08:12 4758
Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря 3:1. Як це було
Вчора 23:50 16906 3
Мотор переміг Порту у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:25 1441
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Собаки теж люди. Гравці Динамо влаштували гідну акцію перед матчем
Собаки теж люди. Гравці Динамо влаштували гідну акцію перед матчем Андрій Дунець
Сьогодні 14:32 432
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері Андрій Дунець
Сьогодні 11:42 2384
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота Андрій Дунець
Сьогодні 10:11 1287
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy Valeriy Ruchka
Вчора 21:08 736
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями Valeriy Ruchka
Вчора 20:51 826
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 1168
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 1004
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open Valeriy Ruchka
Вчора 12:38 1673 1
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 12:09 2636 3
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії Valeriy Ruchka
Вчора 11:38 1335
Джошуа уже бив українців. Як британець знищив Володимира Кличка
Джошуа уже бив українців. Як британець знищив Володимира Кличка Valeriy Ruchka
15.09.2021 19:20 3272
Неймовірна чесність. Суперник українського тенісиста виправив рішення судді не на свою користь
Неймовірна чесність. Суперник українського тенісиста виправив рішення судді не на свою користь Valeriy Ruchka
15.09.2021 18:47 1536
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія Valeriy Ruchka
15.09.2021 17:46 5479
Усик знявся у кліпі скандального гурту
Усик знявся у кліпі скандального гурту Valeriy Ruchka
15.09.2021 12:59 6090 1
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу Valeriy Ruchka
15.09.2021 11:58 1653
Прямі трансляції
Навколо спорту

Стало відомо коли відбудеться зважування Усика і Джошуа перед боєм

Сьогодні 17:39 379 0
Боксери завершують підготовку до поєдинку
Стало відомо коли відбудеться зважування Усика і Джошуа перед боєм
#Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Офіційна церемонія зважування перед поєдинком між 31-річним британським боксером Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO у важкій вазі, і 34-річним українським бійцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) відбудеться в Лондоні у п'ятницю, 24 вересня.

На захід можна буде купити квиток за £1, виручені кошти будуть пожертвувані на доброчинність.

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Поєдинок Джошуа - Усик відбудеться в Лондоні 25 вересня. Бій відбудеться на стадіоні Тоттенгема.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Eddie Hearn (@eddiehearn)

Коментарі ()