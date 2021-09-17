Стало відомо коли відбудеться зважування Усика і Джошуа перед боєм

Боксери завершують підготовку до поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Офіційна церемонія зважування перед поєдинком між 31-річним британським боксером Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO у важкій вазі, і 34-річним українським бійцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) відбудеться в Лондоні у п'ятницю, 24 вересня.

На захід можна буде купити квиток за £1, виручені кошти будуть пожертвувані на доброчинність.

Поєдинок Джошуа - Усик відбудеться в Лондоні 25 вересня. Бій відбудеться на стадіоні Тоттенгема.