Хей оцінив шанси на реванш з Кличком

Британець похвалив українського чемпіона

Джерело - iFL TV.

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Девід Хей хотів би вийти в ринг проти українця Володимира Кличка, проте це бажання було кілька років тому.

Про це заявив сам британець.

"Я хотів побитися з Кличком, але багато років тому, коли я міг зробити те, що зробив би, щоб перемогти Володимира. Кличко виглядав вельми вражаюче в своєму останньому бою проти Ентоні Джошуа. Володимир створив Джошуа такі ж проблеми, як і всі інші, за винятком Енді Руїса, хоча, по-моєму, на той момент йому було 41-42 роки. Він стежить за собою, як і я. Я ніколи не бачив Кличка в поганій формі. У мене немає бажання думати про повноцінне повернення або реванш з Володимиром. У нас був наш час. Я б хотів провести реванш в минулому, але думаю, що ці часи залишилися в минулому", - сказав Хей.

Нагадаємо, в 2011 році Кличко одноголосним рішенням суддів переміг британця.

Варто зазначити, що у вересні Хей проведе поєдинок проти Джо Фурньє. Бій відбудеться в рамках шоу в Лос-Анджелесі.