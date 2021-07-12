Красюк: Берінчик загальмував свою кар'єру

Боксер першої напівсередньої ваги Денис Берінчик проведе поєдинок проти ексбійця UFC Артема Лобова на голих кулаках.

Промоутер Олександр Красюк прокоментував цю подію.

"Я вважаю, що він загальмував свою кар'єру, тому що у нього бій через 2 тижні в Махачі. Це вже не боксерська кар'єра, а бої на голих кулаках. Я ніколи не хотів заважати його вибору. Це його життя, кар'єра - він сам несе за них відповідальність. Я просто висловив свою думку. Не чекав ніякої реакції, просто поділився з ним тим, що я думаю", - заявив промоутер.