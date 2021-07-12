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Красюк: Берінчик загальмував свою кар'єру

Сьогодні 21:31 481 0
Бій Берінчика і Лобова на голих кулаках відбудеться 24 липня під Палаці спорту в Києві
Красюк: Берінчик загальмував свою кар'єру
#Берінчик, #Красюк

Джерело - Чемпіон.

Боксер першої напівсередньої ваги Денис Берінчик проведе поєдинок проти ексбійця UFC Артема Лобова на голих кулаках.

Промоутер Олександр Красюк прокоментував цю подію.

"Я вважаю, що він загальмував свою кар'єру, тому що у нього бій через 2 тижні в Махачі. Це вже не боксерська кар'єра, а бої на голих кулаках. Я ніколи не хотів заважати його вибору. Це його життя, кар'єра - він сам несе за них відповідальність. Я просто висловив свою думку. Не чекав ніякої реакції, просто поділився з ним тим, що я думаю", - заявив промоутер.

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"Участь Берінчика в Махачі з Лобовим дає йому дуже сильну піар-платформу. Популяризується його ім'я, його особистість - в цьому є певний позитив. Простою в боксерському плані у Дениса не буде. Якщо не буде травм, Берінчик вийде на боксерський ринг вже цього року", - сказав Красюк.

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