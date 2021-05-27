 Вечір в хату. Берінчик жорстко проїхався по федерації змішаних єдиноборств України | Блоги | Champion.com.ua
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Вечір в хату. Берінчик жорстко проїхався по федерації змішаних єдиноборств України

Сьогодні 22:48 Valeriy Ruchka 99 0
Вечір в хату. Берінчик жорстко проїхався по федерації змішаних єдиноборств України

Боксер легкої ваги Денис Берінчик (15-0, 9 КО) розкритикував федерацію змішаних єдиноборств України за дискваліфікацію ряду учасників чемпіонату України зі змішаних єдиноборств серед дітей, юнаків та юніорів.

"Вечір в хату. Хлопці з національної федерації, ви явно переплутали спорт зі своєю пісочницею. Я як фіналіст Олімпійських ігор абсолютно проти таких персонажів в спорті. Ви нічого спільного зі спортом не маєте. Це не ваш особистий спорт і врешті-решт, ви нічого такого для спорту не зробили, що б так його топтати.

Я підніму всіх олімпійців - ми це так не залишимо. Чи ви щось для дітей зробили, що дозволяє вам так себе вести. Мало того, що ви збрили лаве, яке здали вам як внески, а вони були найдорожчі в Україні. Хоча незрозуміло чому.

Адже чемпіонат ви проводили не в палаці спорту, а в сараї. Вам потрібні були гроші для відпочинку в Одесі? Так треба було піти працювати, а не дітей оббирати. Хоча ви і працювати, напевно, не вмієте, судячи з вашого стану справ і стилю життя. Це не по-пацанськи, це підло.

Слідкуйте за новинами - ви скоро станете їх героями. Удачі вам, у вашому "бізнесі", він скоро закінчиться, хапуги. Я в шоці, то ви зі збірників по 2 тисячі доларів стрижете, щоб вони до складу збірної потрапили, то тепер дітей стрижете, що далі?

На що ще ви здатні, спортяги? Ваші оббухані черева видно раніше, ніж вас, а ви, замість того що б зайнятися собою, реально спортом і показати дітям приклад - позбавляєте їх медалей через те, що самі ви не здатні розвивати спорт. Так не можна. Думайте ", - написав Берінчик в Instagram.

 
 
 
 
 
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A post shared by MMA Federation of Ukraine (@mmaukr)

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