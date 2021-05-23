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Редкач запропонував Берінчику бій у США

Сьогодні 11:11 411 0
Іван Редкач прокоментував бій проти Дениса Берінчика
Редкач запропонував Берінчику бій у США
#Редкач, #Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) запропонував Денису Берінчику (15-0, 9 КО) провести бій.

Про це розповів сам боксер.

"Денис, привіт. У тебе є менеджер або промоутер, нехай вони пришлють моєму менеджеру контракт, я дам тобі реванш. Я переміг тебе в аматорах, в З-му раунді зупинили бій. Я сподіваюся, ваша команда прийме мою угоду. Я відповідаю за слова, а ви відповідаєте?

Тільки тепер вудки свої не змотуй, в Бровари я точно не приїду. Я чекаю тебе в США. Спущуся в 61,2 кг, щоб дати прикурить тобі ще раз, а ти, будь добрий, відповідай за свої слова.

Актуально: Редкач - Берінчику: Знову випив і не закусив

Не будь пустодзвоном, будь мужиком. Досить бити бомжів в Броварах. Приїжджай в США, влаштуємо хороший бій. Якщо ти не готовий приїхати, тоді в проєкт Останній Герой", - написав Редкач.

Раніше, Берінчик (15-0, 9 КО) кинув виклик Івану Редкачу (23-6-1, 18 КО).

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