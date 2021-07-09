Редкач: Якщо мені організують бій проти Ломаченка, з легкістю вийду

В Україні ментально по-іншому сприймають, якщо ти багато говориш, на думку боксера

Джерело - ESNEWS.

Японець Макайосі Накатані не був готовий до поєдинку з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив Іван Редкач.

"Мої висловлювання щодо Ломаченка - це я всерйоз. В Україні ментально по-іншому сприймають, якщо ти багато говориш. Накатані не був готовий до Ломаченка. Можливо, він в останній раз вийшов на ринг. Це не був реальний суперник для Ломаченка", - заявив боксер.

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"Якщо мій менеджер організує бій проти Ломаченка, з легкістю вийду на поєдинок. Ломаченко занадто малий для мене. Він нижче, він маленький. У напівлегкій і другій напівлегкій вазі Ломаченко - звір, але в легкій вазі ситуація інша", - сказав Редкач.

Раніше Редкач пояснив, чому Ломаченко не повернеться на колишній рівень.