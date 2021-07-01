Редкач: У реванші Ломаченко - Лопес я тільки за Теофімо

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач не буде вболівати за Василя Ломаченка у бою-реванші з Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам Редкач.

"Які у нас стосунки з Ломаченком? Ми ненавидимо один одного. Жартую. В ніяких. Я був його фанатом. Зі спортивної сторони я його поважаю, як боксера. Мабуть, і все. Хорошого більше не додам, а поганого говорити не хочу. Він і його фанати жартів не розуміють. Але якщо раптом буде реванш Ломаченко - Лопес, то я тільки за Теофімо", - сказав Редкач.