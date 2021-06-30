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Редкач пояснив, чому Ломаченко не повернеться на колишній рівень

Сьогодні 17:57 657 0
Іван Редкач прокоментував бокс Василя Ломаченка
Редкач пояснив, чому Ломаченко не повернеться на колишній рівень
#Ломаченко, #Редкач

Джерело - tribuna.com.

Найкращі часи ексчемпіона світу у легкій вазі Василя Ломаченка залишилися позаду.

Про це розповів український боксер Іван Редкач.

"Видно, що програш Лопесу його приземлив, "Матриця" вже не той. Всі ми старіємо, без винятку. У "Матриці" раніше очі горіли, а зараз він робив все як роботу. Але зробив її добре. Однак японець себе не проявив на всі 100%. Він, мабуть, просто заробити вийшов, оскільки вже йшов з боксу.

Про його травми тільки він один знає. Ми можемо лише припускати. Будь-яке хірургічне втручання заважає в спорті, на 100% його плече працювати не буде. І це не моя вигадка, а ортопедів-хірургів", - пояснив Редкач.

Раніше, Ломаченко переміг технічним нокаутом Накатані в 9 раунді.

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