Редкач пояснив, чому Ломаченко не повернеться на колишній рівень

Найкращі часи ексчемпіона світу у легкій вазі Василя Ломаченка залишилися позаду.

Про це розповів український боксер Іван Редкач.

"Видно, що програш Лопесу його приземлив, "Матриця" вже не той. Всі ми старіємо, без винятку. У "Матриці" раніше очі горіли, а зараз він робив все як роботу. Але зробив її добре. Однак японець себе не проявив на всі 100%. Він, мабуть, просто заробити вийшов, оскільки вже йшов з боксу.

Про його травми тільки він один знає. Ми можемо лише припускати. Будь-яке хірургічне втручання заважає в спорті, на 100% його плече працювати не буде. І це не моя вигадка, а ортопедів-хірургів", - пояснив Редкач.