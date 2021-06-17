Українець може спробувати повернути собі чемпіонські пояси

Джерело - Fight Hub TV.

Теофімо Лопес у майбутньому може провести бій з Василем Ломаченком, з Джошем Тейлором або з Хосе Рамірес.

Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Якщо Лопес отримає перемогу над Камбососом, то він отримає хороші бої. Це може бути реванш з Ломаченком, поєдинок з Джошем Тейлором або з Хосе Рамірес. Я не переживаю з приводу великих боїв для Теофімо в майбутньому", - сказав Арум.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Ломаченко програв американцеві одноголосним рішенням суддів.

Варто зазначити, що поєдинок Лопеса і Камбососа перенесений на 14 серпня через позитивний тест на коронавірус у Теофімо. Ломаченко, в свою чергу, в наступному поєдинку зустрінеться з Накатані. Бій відбудеться 26 червня.