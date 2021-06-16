Лопес перед боєм здав позитивний тест на COVID-19

Поєдинок з Камбососом-молодшим буде перенесений

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Вранці, 15 червня, боксер відчув симптоми хвороби і здав ПРЦ-тест, який показав зараження коронавірусом.

За інформацією джерела, бій Лопеса з австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим (19-0, 14 КО), який повинен був пройти 19 червня, буде перенесений на 14 серпня. Перенесені будуть також бої андеркарда.

Раніше, Ломаченко назвав справжню причину відмови Лопеса від реваншу.