Ломаченко: Не збираюся змінювати вагу

Український боксер Василь Ломаченко не хоче опускатися в категорію 130 фунтів, оскільки збирається повернути свої титули в нинішній вазі 135 фунтів.

Про це заявив сам боксер.

"Я б'юся і буду продовжувати битися у вазі 135. Я не збираюся йти в 130, тому що у мене ще є справи в 135 фунтах. Тут багато хороших боксерів, це дійсно цікавий дивізіон".

Тут і Раян Гарсія, і Хорхе Лінарес, і Джервонта Девіс, і інші", - зазначив Ломаченко.