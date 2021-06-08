Обов'язковий захист Ентоні Джошуа пояса WBO в бою з обов'язковим претендентом Олександром Усиком відбудеться у вересні цього року.

Про це заявив глава Matchroom Едді Гірн.

"Я можу сказати вам, що на цьому тижні це виглядає більш надійно, ніж переговори Джошуа і Ф'юрі. Тому що я дуже добре знаю Олександра Красюка і дуже добре знаю.

На цьому тижні контракт буде підписаний. Ми орієнтуємося на вересень в Лондоні. Просто уточнюємо деталі. Це великий бій, небезпечний бій. Чи не той, який ми хотіли або очікували. Але це бій в суперважкій вазі на високому рівні. Це об'єднаний чемпіон в суперважкій вазі проти абсолютного чемпіона у важкій вазі", - зазначив Гірн.