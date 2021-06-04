Гірн: Бій Джошуа з Усиком буде складним

Чемпіону світу за версіями WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа буде непросто захистити свої титули в поєдинку проти Олександра Усика.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Бій з Усиком буде складним. Джошуа любить виклики, любить битися проти хороших суперників. І він вважає Усика хорошим суперником. Один з найкращих незалежно від ваги, ТОП-боксером.

Хтось вважає, що він поки не кращим чином проявив себе в супертяжах, але йому потрібен час. Поступово він звикне до цієї ваги.

Я вважаю його небезпечним супротивником для Джошуа, небезпечний бій", - відзначив Гірн.