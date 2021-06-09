Гірн: Джошуа вірить, що покарає Усика

Чемпіон WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) зможе перемогти українця Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Усик - ТОП-боєць pound-for-pound, він безперечний чемпіон у важкій вазі. Джошуа постійно б'ється з хлопцями, яких отримує в суперники після листів з вимогою битися з ними. З огляду на те, як Ентоні себе почуває зараз, і то, як я себе відчуваю наразі, приходить усвідомлення небажання того, щоб хтось вказував, що потрібно робити. Джошуа хоче боротися за абсолютне чемпіонство, і, на жаль, це його зобов'язання.

Джошуа постійно доводиться проводити обов'язкові захисти. Це почалося після бою з Кличком. Йому сказали битися з кульовим, але той отримав травму. Ентоні був зобов'язаний провести захист з Такама. Потім був Джозеф Паркер, після чого провели обов'язковий захист з Повєткіним. Потім був добровільний захист з Енді Руїсом. Після другого бою з Руїсом був захист з Пулєвим.

Тепер, коли ми хотіли провести бій за все пояса з Ф'юрі, нам говорять про обов'язковий захист з Усиком. Джошуа вірить, що покарає Усика.

Подивіться на резюме Ентоні. Де легкі бої? Давайте будемо воювати з Тревором Браянтом, заробимо 10 мільйонів доларів і проведемо спокійну ніч. Ні. Він боєць, який повертається назад. Тепер він зможе воювати з Олександром Усиком. Він, ймовірно, зробить це", - зазначив Гірн.