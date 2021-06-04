Визначився гонорар Мейвезера за бій з блогером

Стали відомі гонорари Мейвезера і Пола за виставковий бій

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер проведе виставковий поєдинок проти YouTube-блогера Логана Пола.

Про це повідомляє Sporting News.

Гарантований гонорар Мейвезера - 10 млн оларів плюс 50% від платної трансляції від поєдинку.

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Оскільки організатори очікують прибуток в районі 200 млн доларів, то Флойд може отримати близько 100 млн.

Його суперникові гарантовані 250 тис доларів плюс 10% від платної трансляції.

Нагадаємо, поєдинок Пола і Мейвезер відбудеться 6 червня в Маямі. У бою не буде суддів, що вплине на результат виставкового поєдинку.