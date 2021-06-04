Американець Логан Пол хоче повеселитися у бою проти колишнього чемпіона в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера.

Про це заявив сам Пол.

"Я не Альварес і не Мак-Грегор. Мені не потрібно вкладатися в певне політичне значення. І мені не потрібно виходити на бій, який визначить для мене все. Мені нема чого втрачати, так що буде весело. Мені хочеться пограти.

Я буду йти за Флойдом, щоб завдати нищівного удару. Я хочу зламати його, як фізично, так і ментально. І не потрібно порівнювати мене з кимось. Які б вони не були, я - інша людина.

Раніше мені здавалося все це нереальним. Я жартував в розмові зі своїм менеджером, що не повірю в те, що відбувається, поки не вийду на ринг. Зараз же я починаю вірити", - зазначив Пол.