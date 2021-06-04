 Пол: Мені нічого втрачати в бою з Мейвезером | Бокс | Champion.com.ua
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Пол: Мені нічого втрачати в бою з Мейвезером

Сьогодні 11:54 253 0
Пол хоче розтрощити легендарного боксера
Пол: Мені нічого втрачати в бою з Мейвезером
#Мейвезер, #Пол

Джерело - Boxing Scene.

Американець Логан Пол хоче повеселитися у бою проти колишнього чемпіона в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера.

Про це заявив сам Пол.

"Я не Альварес і не Мак-Грегор. Мені не потрібно вкладатися в певне політичне значення. І мені не потрібно виходити на бій, який визначить для мене все. Мені нема чого втрачати, так що буде весело. Мені хочеться пограти.

Я буду йти за Флойдом, щоб завдати нищівного удару. Я хочу зламати його, як фізично, так і ментально. І не потрібно порівнювати мене з кимось. Які б вони не були, я - інша людина.

Раніше мені здавалося все це нереальним. Я жартував в розмові зі своїм менеджером, що не повірю в те, що відбувається, поки не вийду на ринг. Зараз же я починаю вірити", - зазначив Пол.

Нагадаємо, поєдинок Пола і Мейвезер відбудеться 6 червня в Маямі. У бою не буде суддів, що вплине на результат виставкового поєдинку.

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