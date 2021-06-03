Бій Мейвезера і Пола відбудеться без суддів

У поєдинку будуть дозволені нокаути

Атлетична комісія Флориди не змогла санкціонувати поєдинок Флойд Мейвезер - Логан Пол як професійний через велику різницю у вазі.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Марк Раймонд.

Таким чином, на поєдинку не буде суддів, однак будуть дозволені нокаути.

Відзначається, що організатори хочуть придумати якийсь підрахунок, щоб в поєдинку був переможець, проте його результат не буде занесений в професійний рекорд. Також повідомляється, що боксери будуть боксувати в 12-унцових рукавичках і без захисних шоломів.

Бій Мейвезер - Пол запланований на 6 червня в Маямі.

Нагадаємо, пресконференція Мейвезера проти блогера завершилася бійкою.