Гірн: Угода по бою Усик - Джошуа проходить гладко

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) не має наміру залишати пояс WBO вакантним.

Про це розповів промоутер британського боксера Едді Гірн.

"З часом він розуміє, що не хоче залишати пояс WBO вакантним. Частина його розмірковує про те, щоб побити Олександра Усика - це неймовірне ім'я в його резюме. Усик - топовий боєць рівня P4P. Колишній абсолютний чемпіон, що тільки зміцнює його послужний список", - заявив промоутер.

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"Я думаю, що поки угода по бою Усик - Джошуа проходить гладко, ніхто не намагається бути розумником. Вважаю, все проходить машинально. Красюк вчинив розумно. Думаю, це дуже хороший поєдинок. Це не бій з Ф'юрі, якого ми хотіли, але все ж це дуже хороша сутичка", - сказав Гірн