Хейні - Лінарес: Як це було

Девін Хейні виграє одноголосним рішенням суддів 116:112, 116:112, 115:113!

AND STILL UNDEFEATED. 🏆

12-раунд: Чимало клінчей від Хейні ми побачили в останньому раунді! Проте Девін заслужив на перемогу! Набагато краще він виглядав у перших раундах.

11-раунд: Класні три хвилини від Лінареса, помітно, що свіжішим він залишився. Раунд в скарбничку колумбійця, але єдиний шанс Хорхе здобути перемогу - нокаут в останньому раунді.

10-раунд: Хорошу серію провів Лінарес за декілька секунд до звучання гонгу. Проте Хорхе має активізуватися, адже по записказ Хейні впевнено виграє! Нас чекають дуже цікаві чемпіонські раунди!

9-раунд: Непоганий раунд від Лінареса знову. У деяких моментах колумбієць вибухає і проводить серію хороших ударів, проте поки цього не достатньо, щоб здолати Хейні.

What a left hook by Haney 😳 #HaneyLinares

8-раунд: Схоже, що Хейні трохи відпочив у минулому раунді, щоб активізуватися у цьому. Знову Девін активно атакує і більшість його джебів досягають цілі. Лінарес відповідав поодинокими ударами, проте помітно, наскільки більше ударів він пропускає.

7-раунд: Хороший раунд від Лінареса, є відчуття, що трохи втомлюється Хейні, проте наразі у американця серйозна перевага на картках суддів і Хорхе потрібно забирати усі раунди.

6-раунд: Хейні знову наносить помітно більше точних ударів, проте наприкінці раунду в Лінареса вдався потужний джеб. Девіну потрібно не забувати про захист, незважаючи на свою перевагу.

5-раунд: Ще один раунд у скарбничку Хейні, більше ударів дістали ціль саме в американця, хочу наприкінці раунду Лінарес зміг відповісти потужними ударами. Є відчуття, що колумбієць сподівається на лакіпанч.

4-раунд: Досить рівний раунд, Лінарес нарешті зміг відповісти Хейні. Схоже, що Девін втрачає ту швидкість у ногах, яка була в перших раундах.

3-раунд: Класно у захисті діє Хейні, Лінарес пропускає удари і не може нічим відповісти. Наразі джеби американця набагато небезпечніші за удари його суперника.

2-раунд: Заводиться публіка в Лас-Вегасі, адже їх боєць зараз виглядає сильнішим. Хейні наразі виглядає свіжіше у ринзі, наносить він більше ударів, Лінаресу варто прокидатися, якщо він не хоче опинитися в нокдауні.

1-раунд: Придивлялися у першому раунді бійці один до одного. Хейні був трохи активнішим, саме він контролював центр рингу і декілька разів потужно пробив по корпусу.

Бій розпочався!

Тепер прийшов час Девіна Хейні з'явитися на арені!

Хорхе Лінарес виходить на ринг!

Jorge Linares is in the ring 🇻🇪



WATCH #HaneyLinares now: