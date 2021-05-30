Хейні - Лінарес: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Девін Хейні виграє одноголосним рішенням суддів 116:112, 116:112, 115:113!

12-раунд: Чимало клінчей від Хейні ми побачили в останньому раунді! Проте Девін заслужив на перемогу! Набагато краще він виглядав у перших раундах.

11-раунд: Класні три хвилини від Лінареса, помітно, що свіжішим він залишився. Раунд в скарбничку колумбійця, але єдиний шанс Хорхе здобути перемогу - нокаут в останньому раунді.

10-раунд: Хорошу серію провів Лінарес за декілька секунд до звучання гонгу. Проте Хорхе має активізуватися, адже по записказ Хейні впевнено виграє! Нас чекають дуже цікаві чемпіонські раунди!

9-раунд: Непоганий раунд від Лінареса знову. У деяких моментах колумбієць вибухає і проводить серію хороших ударів, проте поки цього не достатньо, щоб здолати Хейні.

What a left hook by Haney 😳#HaneyLinares pic.twitter.com/bvuirxRKqz — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 30, 2021

8-раунд: Схоже, що Хейні трохи відпочив у минулому раунді, щоб активізуватися у цьому. Знову Девін активно атакує і більшість його джебів досягають цілі. Лінарес відповідав поодинокими ударами, проте помітно, наскільки більше ударів він пропускає.

7-раунд: Хороший раунд від Лінареса, є відчуття, що трохи втомлюється Хейні, проте наразі у американця серйозна перевага на картках суддів і Хорхе потрібно забирати усі раунди.

6-раунд: Хейні знову наносить помітно більше точних ударів, проте наприкінці раунду в Лінареса вдався потужний джеб. Девіну потрібно не забувати про захист, незважаючи на свою перевагу.

5-раунд: Ще один раунд у скарбничку Хейні, більше ударів дістали ціль саме в американця, хочу наприкінці раунду Лінарес зміг відповісти потужними ударами. Є відчуття, що колумбієць сподівається на лакіпанч.

4-раунд: Досить рівний раунд, Лінарес нарешті зміг відповісти Хейні. Схоже, що Девін втрачає ту швидкість у ногах, яка була в перших раундах.

3-раунд: Класно у захисті діє Хейні, Лінарес пропускає удари і не може нічим відповісти. Наразі джеби американця набагато небезпечніші за удари його суперника.

2-раунд: Заводиться публіка в Лас-Вегасі, адже їх боєць зараз виглядає сильнішим. Хейні наразі виглядає свіжіше у ринзі, наносить він більше ударів, Лінаресу варто прокидатися, якщо він не хоче опинитися в нокдауні.

1-раунд: Придивлялися у першому раунді бійці один до одного. Хейні був трохи активнішим, саме він контролював центр рингу і декілька разів потужно пробив по корпусу.

Бій розпочався!

Тепер прийшов час Девіна Хейні з'явитися на арені!

Хорхе Лінарес виходить на ринг!

Лунає гімн Колумбії!

Девін Хейні та Хорхе Лінарес зовсім скоро розпочнуть поєдинок!

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (25-0, 15 КО) проведе поєдинок проти ексчемпіона світу Хорхе Лінареса (47-5, 29 КО).

Бій відбудеться у ніч із суботи на неділю, 30 травня. Орієнтовний початок - 6:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку у цій новині.