Берінчик: Редкач, готовий на голих кулаках битися?

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Денис Берінчик (15-0, 9 КО) кинув виклик Івану Редкачу (23-6-1, 18 КО).
Про це розповів сам боксер.
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"Давай після Лобова в Bare Knuckle Fighting Championship в 64 кг. Готовий на голих кулаках битися, вафля фарбована?
Відіб'ю тобі фарбу з голови", - розповів Берінчик.
Свій наступний бій Берінчик повинен провести на голих кулаках проти 34-річного ірландця російського походження Артема Лобова. Бій повинен відбутися 24 липня в Україні.
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