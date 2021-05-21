Берінчик: Редкач, готовий на голих кулаках битися?

Денис Берінчик прокоментував слова Івана Редкача

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Денис Берінчик (15-0, 9 КО) кинув виклик Івану Редкачу (23-6-1, 18 КО).

Про це розповів сам боксер.

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"Давай після Лобова в Bare Knuckle Fighting Championship в 64 кг. Готовий на голих кулаках битися, вафля фарбована? Відіб'ю тобі фарбу з голови", - розповів Берінчик.

Свій наступний бій Берінчик повинен провести на голих кулаках проти 34-річного ірландця російського походження Артема Лобова. Бій повинен відбутися 24 липня в Україні.