 Берінчик: Редкач, готовий на голих кулаках битися? | Бокс | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Берінчик: Редкач, готовий на голих кулаках битися?

Сьогодні 18:31 127 0
Денис Берінчик прокоментував слова Івана Редкача
Берінчик: Редкач, готовий на голих кулаках битися?
#Берінчик, #Редкач

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Денис Берінчик (15-0, 9 КО) кинув виклик Івану Редкачу (23-6-1, 18 КО).

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Редкач - Берінчику: Де ти, а де профі-бокс? Бий бомжів, кому під 40 років

"Давай після Лобова в Bare Knuckle Fighting Championship в 64 кг. Готовий на голих кулаках битися, вафля фарбована?

Відіб'ю тобі фарбу з голови", - розповів Берінчик.

Свій наступний бій Берінчик повинен провести на голих кулаках проти 34-річного ірландця російського походження Артема Лобова. Бій повинен відбутися 24 липня в Україні.

 
 
 
 
 
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Публикация от UFC / БОКС / MMA (@boxingukraine)

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