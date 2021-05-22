Редкач - Берінчику: Знову випив і не закусив

Боксер Іван Редкач не бажає безплатно битися з Денисом Берінчиком.

Про це заявив сам Редкач.

"Зараз я не б'юся безкоштовно це моя робота і за її повинні платити гроші, Денис як ти безкоштовно битися я не хочу, В усі тяжкі бігти тобі платять 40к $ за голі кулаки смішно рабський контракт Я б такий контракт не підписував це факт Ти своє ім'я не на смітнику зробив, твоє ім'я в любительському боксі фіналіст Олімпіади фіналіст чемпіонату світу і тобі платять в профі за бої 5к- 10к це смішно. Я без голих кулаків поставлю ставку і отримаю грошей більше ніж ти за всі свої бої в профі боксі, є способи легко заробити грошей, ніж як ти. Я тобі бажаю зберегти свою голову після бою з Лобовим", - зазначив Редкач.