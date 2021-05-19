Президент WBO відреагував на бій Джошуа - Усик

Президент WBO прокоментував бій Джошуа - Усик

Поєдинок між чемпіоном WBO у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа та обов'язковим претендентом українцем Олександром Усиком може відбутися у найближчому майбутньому.

Про це розповів президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель.

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"Сподіваюся, фанати боксу насолодяться боєм Ентоні Джошуа - Олександр Усик у найближчому майбутньому", - написав Валькарсель.

Раніше промоутер Едді Гірн заявив, що Усик - один із запасних варіантів для Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що суд вирішив, що Ф'юрі повинен у вересні провести третій бій проти Деонтея Вайлдера, тому поєдинок Джошуа - Ф'юрі опинився під загрозою зриву і промоутери шукають альтернативи.