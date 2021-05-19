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Бій Джошуа - Усик може відбутися 21 або 28 серпня

Сьогодні 08:39 676 0
Ситуація в суперважкій вазі досить заплутана
Бій Джошуа - Усик може відбутися 21 або 28 серпня
#Гірн, #Усик, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик незабаром може отримати бій проти чемпіона світу за версіями WBA/WBO/IBF Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Цей бій планують влаштувати в серпні, якщо британець не поб'ється за звання абсолютного чемпіона світу зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

На бій Джошуа - Усик є дві дати - 21 і 28 серпня. Бій відбудеться якщо Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер не домовляться про відступні, WBO, швидше за все, призначить бій Джошуа - Усик.

Раніше промоутер Едді Гірн заявив, що Усик - один із запасних варіантів для Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що суд вирішив, що Ф'юрі повинен у вересні провести третій бій проти Деонтея Вайлдера, тому поєдинок Джошуа - Ф'юрі опинився під загрозою зриву і промоутери шукають альтернативи.

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