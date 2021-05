Український боксер Олександр Усик незабаром може отримати бій проти чемпіона світу за версіями WBA/WBO/IBF Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Цей бій планують влаштувати в серпні, якщо британець не поб'ється за звання абсолютного чемпіона світу зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

На бій Джошуа - Усик є дві дати - 21 і 28 серпня. Бій відбудеться якщо Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер не домовляться про відступні, WBO, швидше за все, призначить бій Джошуа - Усик.

Sources: Usyk’s legal team sent a letter today to the WBO, Top Rank, Matchroom, Wilder’s manager Shelly Finkel and Fury’s lawyer asking for the mandatory to be ordered https://t.co/zitszyOPLO