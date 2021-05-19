Усик може стати наступним суперником Джошуа

Джерело - Sky Sports.
Українець Олександр Усик отримає титульний шанс, якщо Тайсон Ф'юрі не вирішить проблему з поєдинком проти Деонтея Вайлдера.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Ми все ще сподіваємося на бій Джошуа - Ф'юрі. Стороні Ф'юрі потрібно до кінця тижня вирішити проблему з Вайлдером. Якщо не вдасться, то будемо шукати для Ентоні альтернативу.
Ми опинилися в тій ситуації, коли потрібно мати не тільки План В, але і План С. Звичайно, все сподіваємося, що спрацює План А, а Джошуа зустрінеться з Ф'юрі. Якщо немає - у нас буде ким його замінити. Відразу згадується ім'я Олександра Усик", - зазначив Гірн.
Напередодні арбітражний суд зобов'язав Циганського короля провести реванш з американцем Деонтеєм Вайлдером. Якщо Ф'юрі не зможе відстрочити цей бій, команді Джошуа доведеться шукати нового суперника.
Нагадаємо, Усик є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO, який належить Джошуа. У своєму останньому поєдинку він переміг британця Дерека Чісору.