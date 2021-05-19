Усик може стати наступним суперником Джошуа

Українець Олександр Усик отримає титульний шанс, якщо Тайсон Ф'юрі не вирішить проблему з поєдинком проти Деонтея Вайлдера.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Ми все ще сподіваємося на бій Джошуа - Ф'юрі. Стороні Ф'юрі потрібно до кінця тижня вирішити проблему з Вайлдером. Якщо не вдасться, то будемо шукати для Ентоні альтернативу.

Ми опинилися в тій ситуації, коли потрібно мати не тільки План В, але і План С. Звичайно, все сподіваємося, що спрацює План А, а Джошуа зустрінеться з Ф'юрі. Якщо немає - у нас буде ким його замінити. Відразу згадується ім'я Олександра Усик", - зазначив Гірн.