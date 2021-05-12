Усик відмовився від бою з Енді Руїсом

Український боксер мав можливість провести бій з Енді Руїсом, але відмовився.

Про це заявив президент WBO Пако Валькарсель.

"Вибачте, але я повинен це сказати. Ніхто не змушує Олександра Усика відходити в бік. Він був обов'язковим претендентом на бій з Енді Руїсом, але не питайте мене, чому мій дорогий чемпіон Усик відійшов від цього поєдинку. Запитайте у Едді Гірна", - зазначив Валькарсель.