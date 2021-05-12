Усик відмовився від бою з Енді Руїсом

Джерело - Чемпіон.
Український боксер мав можливість провести бій з Енді Руїсом, але відмовився.
Про це заявив президент WBO Пако Валькарсель.
"Вибачте, але я повинен це сказати. Ніхто не змушує Олександра Усика відходити в бік. Він був обов'язковим претендентом на бій з Енді Руїсом, але не питайте мене, чому мій дорогий чемпіон Усик відійшов від цього поєдинку. Запитайте у Едді Гірна", - зазначив Валькарсель.
Sorry... but I have to say this.."nobody force @usykaa to step aside.He was the mandatory for Andy Ruiz,but don't ask me why my dear Champion Usyk steps aside.Please ask @EddieHearn why...— Paco Valcárcel, Esq. (@PacoValcarcel) May 11, 2021
Раніше, Джошуа відмовився битися з Усиком.