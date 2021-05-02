 Камбосос: Лопеса вистачить максимум на три раунди | Бокс | Champion.com.ua
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Камбосос: Лопеса вистачить максимум на три раунди

Сьогодні 14:40 565 0
Австралієць поділився очікуваннями від бою з Теофімо
Камбосос: Лопеса вистачить максимум на три раунди
#Камбосос, #Лопес

Джерело - FightHype.com.

Австралійський легковаговик Джордж Камбосос впевнений у своїй перемозі у майбутньому поєдинку проти абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса.

Про це заявив сам боксер.

"У Лопеса є все, що мені потрібно. Ніякої показухи, нас чекає війна, і бій буде справжнім. Як я і сказав, я вийду туди, щоб знести цьому хлопцеві голову. У мене не виникло проблем з тим, щоб вивести його з себе. Люблю всі ці ігри розуму.

Я вже оселився в голові у Теофімо. Повірте, він буде хвилюватися. Цього хлопця вистачить максимум на три раунди. І після них він стане мерцем", - заявив Камбосос.

Нагадаємо, бій Лопес - Камбосос відбудеться 5 червня в Маямі (штат Флорида, США). На кону будуть стояти чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA і IBF.

Раніше Джордж Камбосос заявив, що Лопеса сильно розкручують через його перемоги над Василем Ломаченком.

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