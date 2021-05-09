Ф'юрі: У Кличка не було жодного шансу зі мною

Циганський король відзначив силу українського боксера

В українця Володимира Кличка не було шансів на перемогу у бою з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Кличко володів хорошими боксерськими навичками і роботою ніг. Він був гарний в усьому. Але я завжди говорив, що бокс - це для молодих хлопців. Дідуся не можуть перемогти молодих бійців, якими б хорошими вони себе не уявляли. Вони ніколи не поб'ють молодого і активного бійця. Я впевнений, що у Кличка не було жодного шансу в бою зі мною. Якщо говорити чесно, це був односторонній поєдинок", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, в 2015 році Ф'юрі здобув перемогу над Кличком, перервавши домінування українського спортсмена.

Раніше повідомлялося, що команда Джошуа відправила контракт на узгодження промоутерам Ф'юрі.