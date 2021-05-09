Альварес: Я планую битися за ще один пояс

Мексиканський боксер - про дострокову перемогу

Мексиканець Сауль Альварес впевнений, що у бою з британцем Біллі Джо Сондерсом за титули чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBC, WBA Super і WBO наніс травму супернику.

Про це заявив сам боксер.