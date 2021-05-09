Альварес: Я планую битися за ще один пояс

Джерело - fightnews.com.
Мексиканець Сауль Альварес впевнений, що у бою з британцем Біллі Джо Сондерсом за титули чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBC, WBA Super і WBO наніс травму супернику.
Про це заявив сам боксер.
"Я говорив, що цей бій затягнеться, але він не був таким важким, як я очікував. Я стаю кращим з кожним днем. Я вигравав раунд за раундом. Я говорив вам, що поєдинок буде тривати не менше 6-7 раундів.
Мені здається, що я зламав йому обличчя в області щоки. Я знав, що він не продовжить поєдинок. Я сказав Едді Рейносо, що Сондерс не вийде, бо що у нього перелом. Я працюю з найкращим тренером. Він каже мені, як готуватися і що робити в рингу, і я це роблю.
Я планую битися за ще один пояс. Я йду за ним. Сподіваюся, що це станеться", - сказав Альварес.