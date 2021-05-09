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Альварес: Я планую битися за ще один пояс

Сьогодні 09:54 249 0
Мексиканський боксер - про дострокову перемогу
Альварес: Я планую битися за ще один пояс
#Альварес, #Сондерс

Джерело - fightnews.com.

Мексиканець Сауль Альварес впевнений, що у бою з британцем Біллі Джо Сондерсом за титули чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBC, WBA Super і WBO наніс травму супернику.

Про це заявив сам боксер.

"Я говорив, що цей бій затягнеться, але він не був таким важким, як я очікував. Я стаю кращим з кожним днем. Я вигравав раунд за раундом. Я говорив вам, що поєдинок буде тривати не менше 6-7 раундів.

Мені здається, що я зламав йому обличчя в області щоки. Я знав, що він не продовжить поєдинок. Я сказав Едді Рейносо, що Сондерс не вийде, бо що у нього перелом. Я працюю з найкращим тренером. Він каже мені, як готуватися і що робити в рингу, і я це роблю.

Я планую битися за ще один пояс. Я йду за ним. Сподіваюся, що це станеться", - сказав Альварес.

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