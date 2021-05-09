 Травма позбавила перемоги. У Сондерса підозра на перелом. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Травма позбавила перемоги. У Сондерса підозра на перелом. ВІДЕО

Сьогодні 08:51 Valeriy Ruchka 65 0
Травма позбавила перемоги. У Сондерса підозра на перелом. ВІДЕО

31-річний британець Біллі Джо Сондерс потрапив до лікарні після бою з мексиканцем Саулем Альваресом. На кону стояли титули чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBA, WBC і WBO.

Після 8 раундів кут Сондерса відмовився продовжувати поєдинок. У британця підозра на перелом орбітальної кістки.

Варто відзначити, що поразка від Альвареса стала для британського боксера першою у професійній кар'єрі.

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