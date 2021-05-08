Цей бій готовий, за словами промоутера

Джерело - FightHub TV.

Бій між чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) можуть оголоси зовсім скоро.

"Цей бій готовий, і ви дуже скоро отримаєте оголошення. Ф'юрі на борту. Ей Джей на борту. Всі розписалися. Всі вони погодилися з місцем проведення. Але це великі гроші, і, на жаль, я не можу просто порадити юристам поквапитися", - заявив функціонер.

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"Справа в тому, що ми переживаємо пандемію. Минулої суботи нам прислали контракти. Іншими словами, зробити бій реальністю було непростим завданням. Однак, якщо Ф'юрі - Джошуа стане реальністю, і якщо це буде хороший бій, всі будуть прощені", - сказав Гірн.

Раніше Ф’юрі назвав себе найвеличнішим боксером в історії.