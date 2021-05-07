Ф'юрі відмовився коментувати організацію бою з Джошуа

Британець перенаправив журналістів на Боба Арума

Джерело - Essentiallysports.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) не хоче обговорювати ситуацію з організацією бою з володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я нічого не знаю про боксерські ігри. Я просто знаю, що виглядаю як Адоніс, наполегливо тренуюся. Я знаю, як добре і правильно харчуватися, як тільки радіти в Вегасі. Ніяких коментарів з приводу бою з Джошуа, поєдинків з Вайлдером і всього цього. У мене є промоутер на ім'я Боб Арум. Він один з кращих в цій грі, навіть кращий. Якщо у вас є якісь ділові питання, він мій адвокат, юрист і промоутер. Арум - легенда. Будь ласка, розмовляйте з Бобом", - сказав Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що команда Джошуа відправила контракт на узгодження промоутерам Ф'юрі.