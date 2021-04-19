Джошуа чекає порад від Кличка перед боєм з Ф'юрі

Ентоні завжди шанобливо висловлюється про легендарного українця

Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) готовий прийняти допомогу відомих боксерів, якщо вони захочуть дати йому якісь поради перед зіткненням з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це заявив сам боксер.

"Я б не відмовився від допомоги Джорджа Формана, Евандера Холіфілда, Роберто Дюрана, Томаса Гірнса, Шугара Рея Леонарда, Флойда Мейвезера. 100% не відмовився б. Ну і, звичайно ж, завжди радий вислухати Володимира Кличка", - сказав Джошуа.

Очікується, що незабаром промоутери офіційно підтвердять бій Джошуа - Ф'юрі. Не виключено, що два британці поб'ються в кінці липня в Лондоні на Вемблі.

Раніше, Ф'юрі висунув ультиматум Джошуа.