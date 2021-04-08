Ф'юрі висунув ультиматум Джошуа

Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Ентоні Джошуа

Чемпіону світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), залишилось три дня, аби домовитись про бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0- 1, 21 КО).

Про це розповів сам боксер.

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Британець опублікував фото із зображенням циферблатів та написав, що залишилося три дні.

"Залишилося три дні, годинник цокає тік-так, тік-так", - написав Ф'юрі.

Раніше, Тайсон виділив фаворита у поєдинку Джошуа - Ф’юрі.