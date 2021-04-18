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Редкач - Прогрейс: Як це було

Сьогодні 07:15 7938 0
Редкач - Прогрейс: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Риджис Прогрейс здобуває перемогу технічним рішенням!

Медики надавали допомогу українцю, але в підсумку його на носилках забирають з рингу.

Впав Редкач! Провів Прогрейс атаку по корпусу після чого українець опинився на канвасі.

5-раунд: Ще один раунд у активі Прогрейса. Дуже мало влучає Редкач і дуже багато пропускає.

4-раунд: Декілька дуже потужних джебів пропустив Редкач, Прогрейс поки що набагато краще виглядає.

3-раунд: Продовжує Прогрейс більше атакувати, хоча в цьому раунді українець трохи вирівняв ситуацію в ринзі. У Редкача відкрилося розсічення над правим оком після другого раунду.

2-раунд: Прогрейс активніше діє за Редкача, американець контролює центр рингу і наносить більше точних ударів.

1-раунд: Досить пасивно діють боксери в першому раунді. Придивляються один до одного бійці. Проте здалося, що Прогрейс більше влучав, тому раунд за ним.

Бій розпочався!

Редкач та Прогрейс уже в ринзі!

Далі на нас чекає бій Івана Редкача проти Риджиса Прогрейса.

Стів Каннінгем здобув перемогу одноголосним рішення суддів.

До поєдинку Івана Редкача залишився лише один бій. Френк Мір (боєць MMA) - Стів Каннінгем (колишній чемпіон світу IBF в крузервейті)

Українець Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) зустрінеться з американцем Риджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО) у рейтинговому поєдинку напівсередньої (66,7 кг) в рамках боксерського вечора в Атланті (Джорджия, США).

Бій відбудеться у ніч із суботи на неділю, 18 квітня. Орієнтовний початок - 6:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку у цій новині.

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