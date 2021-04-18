Редкач - Прогрейс: Як це було

Джерело - Чемпіон.
Риджис Прогрейс здобуває перемогу технічним рішенням!
Did you think this was a legal or illegal blow?#TrillerFightClub pic.twitter.com/kCPllpCJFb— FITE (@FiteTV) April 18, 2021
Медики надавали допомогу українцю, але в підсумку його на носилках забирають з рингу.
Впав Редкач! Провів Прогрейс атаку по корпусу після чого українець опинився на канвасі.
5-раунд: Ще один раунд у активі Прогрейса. Дуже мало влучає Редкач і дуже багато пропускає.
4-раунд: Декілька дуже потужних джебів пропустив Редкач, Прогрейс поки що набагато краще виглядає.
3-раунд: Продовжує Прогрейс більше атакувати, хоча в цьому раунді українець трохи вирівняв ситуацію в ринзі. У Редкача відкрилося розсічення над правим оком після другого раунду.
.@RPrograis looking like straight 🔥🔥🔥#TrillerFightClub pic.twitter.com/RScovY0Z0m— FITE (@FiteTV) April 18, 2021
2-раунд: Прогрейс активніше діє за Редкача, американець контролює центр рингу і наносить більше точних ударів.
1-раунд: Досить пасивно діють боксери в першому раунді. Придивляються один до одного бійці. Проте здалося, що Прогрейс більше влучав, тому раунд за ним.
#RegisPrograis vs #IvanRedkach is LIVE NOW on #TrillerFightClub @ivan_redkach @RPrograis pic.twitter.com/eoxK0sWSJh— TRILLER (@triller) April 18, 2021
Бій розпочався!
Редкач та Прогрейс уже в ринзі!
Далі на нас чекає бій Івана Редкача проти Риджиса Прогрейса.
Стів Каннінгем здобув перемогу одноголосним рішення суддів.
.@usscunningham takes the decision victory over Frank Mir!#TrillerFightClub pic.twitter.com/7052HIkj3G— FITE (@FiteTV) April 18, 2021
До поєдинку Івана Редкача залишився лише один бій. Френк Мір (боєць MMA) - Стів Каннінгем (колишній чемпіон світу IBF в крузервейті)
Українець Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) зустрінеться з американцем Риджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО) у рейтинговому поєдинку напівсередньої (66,7 кг) в рамках боксерського вечора в Атланті (Джорджия, США).
Бій відбудеться у ніч із суботи на неділю, 18 квітня. Орієнтовний початок - 6:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку у цій новині.