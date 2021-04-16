Джошуа і Ф'юрі домовилися про бій

Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) та Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) домовились про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

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"Обидві сторони, Джошуа і Ф'юрі, погодили місце проведення бою. Вибрали один з варіантів. Так що залишилося тільки підписати і все оголосити.

Приємно сказати, що у нас була відмінна пропозиція і обидва боксери з нею погодилися. Вчора вдалося поспілкуватися з Ф'юрі, все відмінно. Скоро оголосимо місце і дату.

Бій 100% буде влітку. Ніхто не хоче чекати кінця року. В кінці року має відбутися реванш", - заявив Гірн.