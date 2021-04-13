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Ф’юрі: Поєдинок проти Джошуа - найбільший бій в моєму поколінні

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Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Ентоні Джошуа
Ф’юрі: Поєдинок проти Джошуа - найбільший бій в моєму поколінні
#Джошуа, #Ф’юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) оцінив можливий бій проти чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Мені хочеться, щоб бій з Джошуа відбувся. Знаю, що і він хоче битися. Ми обидва спробуємо побити один одного. Ми залишимо все на кону заради фанатів боксу і спорту. Це найважливіший момент в спорті, найбільший бій в моєму поколінні.

Я міг би сказати, що зустрінуться два непереможених супертяжа-чемпіона, але ні. Адже тут тільки один непереможений чемпіон світу - це я. Але він повернув свої пояси. Так що два чемпіони світу в суперважкій вазі з Великої Британії зійдуться в битві мамонтів.

Ми обидва на піку, в розквіті сил. Це не так, як Леннокс Льюїс бився з Тайсоном, коли вони обидва були не найкращими версіями себе в кінці кар'єри. Я впевнений, що цей поєдинок можна організувати. Я збираюся дати справжній бій. Мені здається, що він швидко закінчиться", - розповів Ф’юрі.

Раніше, Ф'юрі висунув ультиматум Джошуа.

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