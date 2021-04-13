Промоутер назвав дату бою Джошуа - Ф'юрі

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) та Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) відбудеться 24 липня.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

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Наразі невідомо, де відбудеться бій.

"Стадіон Вемблі є одним з варіантів. Але тут питання в тому, чи зможемо ми отримати 100 тис. глядачів 24 липня. Ми сподіваємося, що зможемо провести бій в Лондоні. Але зараз важко щось спрогнозувати і прийняти рішення", - сказав Гірн.