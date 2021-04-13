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Промоутер назвав дату бою Джошуа - Ф'юрі

Сьогодні 15:27 614 0
Едді Гірн прокоментував бій Джошуа - Ф'юрі
Промоутер назвав дату бою Джошуа - Ф'юрі
#Джошуа, #Ф’юрі

Джерело - espreso.tv.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) та Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО)  відбудеться 24 липня.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

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Наразі невідомо, де відбудеться бій.

"Стадіон Вемблі є одним з варіантів. Але тут питання в тому, чи зможемо ми отримати 100 тис. глядачів 24 липня. Ми сподіваємося, що зможемо провести бій в Лондоні. Але зараз важко щось спрогнозувати і прийняти рішення", - сказав Гірн.

Раніше, Ф'юрі висунув ультиматум Джошуа.

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