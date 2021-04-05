Тайсон виділив фаворита у поєдинку Джошуа – Ф’юрі

Ексчемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон оцінив потенційний поєдинок Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Мені подобається Джошуа, але я вважаю, що Ф'юрі в рингу занадто невловимий. Ентоні просто не влучить в нього. Мені правда подобається Джошуа, але сильного удару у нього немає. І він не б'є швидше, ніж Вайлдер. І йому буде важко влучити по Ф'юрі. Мені так здається. Якщо вже Ф'юрі уникав ударів Вайлдера, то і від Джошуа втече

Я думаю, Тайсон його зупинить, хоча я вважаю Ентоні талановитим боксером. Але Ф'юрі більш різноманітний боксер, у нього більше прийомів в арсеналі", - сказав Тайсон.