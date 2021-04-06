Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), вже почав підготовку до бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (30-0- 1, 21 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми вже не можемо дочекатися цього поєдинку. Джошуа вже почав тренувальний табір, і Тайсон також тренується в таборі. Вони хочуть і чекають цього бою.

Їм буде надано кілька пропозицій про те, де провести бій, і вони будуть вирішувати. За датою - це липень.

Я думаю, що до кінця наступного тижня все буде зроблено і ми закриємо всі питання. Переговори просунулися значно вперед, і незабаром ми оголосимо про все офіційно", - розповів Гірн.